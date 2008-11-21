Алла Борисовна стала крестной мамой первенца Тины Кароль

Алла Пугачева, грозившаяся стать крестной мамой первенца Тины Кароль, сдержала свое слово. Примадонна была одной из первых, кто узнал о беременности певицы. На сегодня Алла Борисовна – практически крестная мама певицы и телеведущей Кароль. Именно благодаря ее опеке Тина получила счастливую «путевку в мир жизнь». Напомним, что участница «Евровидения» вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира в январе 2008 года. В мае, на конкурсе «Новая волна», где певица выступала в роли ведущей, Кароль во всеуслышание объявила о своей беременности. Летом, находясь на седьмом месяце и не взирая на советы врачей, Тина устроила в Киеве грандиозный сольный концерт, а на восьмом месяце беременности участвовала в фотосессии в стиле «ню». Роды Кароль прошли в обычной киевской больнице. В интервью для "Московского комсомольца" Алла Борисовна призналась, что именно сейчас у Тины наступают трудные времена, а поэтому Пугачева считает своим долгом помогать Кароль.