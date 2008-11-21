Влад Топалов остался без крыши...

Кумир тысячи женских сердец, красавчик Влад Топалов оказался жертвой собственной сексуальности. Популярный исполнитель в течение нескольких лет арендовал квартиру, а теперь оказался на улице. Топалову пришлось срочно сменить место проживания, чтобы скрыться от преследований и любвеобильности фанаток. Причиной переезда Топалова стали постоянные домагания со стороны поклонниц, круглосуточно дежуривших в подъезде. Несмотря на то, что известный певец проживал в элитном охраняемом доме ни шлагбаум, ни высокий забор и дежурившая охрана не смогли сдержать горячего пыла фанаток Топалова. Соседи Влада вздохнули с облегчением, что певец наконец-то покинул свое жилище, и теперь они могут спокойно спать по ночам. Притензии жителей дома вполне понятны, ведь юные поклонницы готовы на все, чтобы добраться до звездного тела кумира. Исцарапанная дверь, вырванный звонок, постоянные ночевки на лестничной клетке певца и попытки вломиться в звездное жилище, окончательно доконали Топалова, и он решил съехать. Влад Топалов: «Мне очень приятно внимание поклонниц, но в меру. Сейчас ситуация обострилась, доходит до взломов двери, стуки среди ночи, - это не оставляет мне никакого шанса на личное пространство и отдых. Я каждую ночь засыпаю под музыку, чтобы не слышать как грохочет моя дверь или кто-то орет у меня на лестничной клетке.» Наученный горьким опытом, Влад собирается тщательно скрывать свой новый адрес, хотя и понимает, что это ненадолго. Топалов "Я понимаю, максимум это будет тайной дня два, потом начнется тоже самое. Поэтому я решил вообще переехать из Москвы, чем дальше – тем спокойнее, да и воздух чистый!"