Николай Басков не смог оплатить счет

Перед премьерой «Очень русского детектива», которая состоялась в кинотеатре «Октябрь», Николай Басков попал в крайне неприятную ситуацию и едва не опоздал на показ. Певец пригласил в ресторан своих близких друзей, но оказался не в состоянии заплатить по счету, пишет "ТД". «Золотой голос России» вместе с Лерой Кудрявцевой, солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой и директором Comedy Club Алексеем Новацким собрался посетить одну из самых ожидаемых премьер этой осени, однако перед сеансом компания решила перекусить в ресторане, расположенном в здании кинотеатра. Николай предложил друзьям заказывать любую еду и напитки, а счет пообещал оплатить сам. Но в момент оплаты счета произошел конфуз: официант сообщил Баскову, что его кредитная карта не проходит. Наличных денег у Николая с собой в этот момент не было, поэтому смущенный неловкой ситуацией тенор дал персоналу ресторана честное слово, что после окончания фильма его водитель привезет деньги и оплатит счет. Разумеется, Николаю поверили, и он вместе с компанией успел к началу сеанса.