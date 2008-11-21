ШОК! Руслан Квинта подорвал баню

Украинский композитор и продюсер группы «Карлос Пиндос» Руслан Квинта известен своим пристрастием к экстриму и необычайным поступкам. То он рассекает по спортивным трассам на своём мерсе, то не может насытиться прыжками с парашютом. Но на этот раз Руслан Квинта приоткрыл занавес над своим прошлым, по сравнению с которым все голливудские пиротехники могут покурить в сторонке. Оказывается, композитор еще с восьмого-девятого класса умело мастерит бомбы, как говориться, «в домашних условиях». Да такие, что и теракты можно устраивать. Как сознаётся он сам, бомбы взрывались невероятно громко с очень яркой вспышкой. Вот только устраивать теракты Квинта не стал, а решил немного подзаработать на мороженое, кино и цветы для девушки. Он мастерил небольшие бомбы с несильным взрывным действием и продавал их. На днях отдыхая на даче своего друга известного украинского художника Владимира Титуленко, Руслан Квинта рассказал ему о своём школьном пиротехническом таланте. Художник послушал, да вот не поверил композитору, дескать, пока не покажешь – не поверю. Пришлось Квинте вспомнить былое и за считанные минуты смастерить небольшую бомбу. Проверить решили её в бане художника. Такой уж наш народ, даже друзьям не верит, требуя доказательства. Ну а продюсер предоставил доказательства. Эффектные. От взрыва разнесло полкрыши бани. «Владимир сначала обиделся за то, что я подорвал ему баню, – рассказывает продюсер и композитор Руслан Квинта. – Но потом пришел в себя и перестал искать виновного, ведь сам попросил меня продемонстрировать. Вот я и исполнил желание друга. Этот случай не повлиял на наши отношения, а даже сблизил еще одним курьезом».