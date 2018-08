Австралийская поп-дива Кайли Миноуг впервые выступила на Ближнем Востоке в четверг вечером, передает корреспондент РИА Новости. Как призналась сама Кайли, перед концертом она была очень взволнована. "Я впервые выступлю в Дубаи, впервые на Ближнем Востоке, восточная публика увидит мое шоу, но надеюсь, что все пройдет прекрасно", - сказала она. Выступление Миноуг сопровождалось лазерным шоу знаменитого Жана-Мишеля Жарра: на здание отеля Atlantis The Palm, где проходил концерт, проецировался портрет певицы с традиционной подписью Kylie. Одними из первых на танцпол отправились актриса Миша Бартон и теннисист Борис Беккер. Российские знаменитости - Дмитрий Дибров с супругой и Гоша Куценко с подругой предпочитали оставаться за столами. В рамках 60-минутного концерта Миноуг исполнила самые известные свои композиции: In my arms, Spinning around и Your disco. Среди зрителей были актер Роберт де Ниро, певицы Натали Имбрулья и Дженет Джексон, актрисы Шарлиз Терон и Мери-Кейт Олсен.