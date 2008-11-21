Звездам запретят петь под «фанеру»

Многие звезды делают пение под фанеру своим жизненным кредо. Так, недавно появившаяся группа «Мобильные блондинки» всячески кичится тем, что вживую не выступает, пишет musicKM.ru. Многие «идейные» музыканты ограничиваются пением под фонограмму лишь на телесъемках, дабы обеспечить себе звук «не хуже, чем у других». Но есть и принципиальные счастливые исключения - вроде Иосифа Кобзона и группы «Звери», которые предпочитают петь вживую даже на «сборных солянках». Госдума в России не раз поднимала вопрос о запрете фонограммы. Но все ограничилось запретом фанеры на тех столичных мероприятиях, которые финансируются из городского бюджета. Фонограмма законодательно запрещена лишь в Туркмении. Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов в свое время запретил использование фонограммы певцами на концертах, в передачах национального телевидения и даже на свадьбах. Теперь к Туркменистану присоединился и Китай. Власти Китая намерены законодательно запретить звездам эстрады выступать перед аудиторией, используя фонограмму. Соответствующий законопроект разработан Министерством культуры КНР и уже выдвинут на общественное рассмотрение. Документ предполагает запрет не только на пение, но и на исполнение инструментальных партий под фонограмму. Имена проштрафившихся исполнителей предполагается включать в открытый общенациональный черный список, сообщает агентство Xinhua. Если певец, музыкант или музыкальный коллектив попадаются на подлоге дважды за 2 года, то их лицензия на концертную деятельность отзывается, говорится в законопроекте. Что остается в этой ситуации востребованным в Китае российским исполнителям - Витасу, «Мумий Троллю», «Тату»? Оттачивать живую программу и всеми силами стараться не попадать в реестр проштрафившихся артистов. В России же пока вопрос о запрете фонограммы остается открытым, поскольку если нашим «звездам» запретят выступать под так называемый «плюс», то развлекать народ вживую будет некому. Так что, артистам пора научиться петь, пока не поздно.