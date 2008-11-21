Певица Катя Лель ждет ребенка

Певица Катя Лель в ноябре может порадовать поклонников сразу двумя радостными известиями. Одна новость касается личной жизни звезды, а вторая - ее творчества. Как мы уже писали, в прошлом месяце Катя вышла замуж за своего давнего возлюбленного Игоря Кузнецова. Роман популярной певицы и обаятельного молодого человека начался около трех лет назад. Катя и Игорь были практически неразлучны, но официально оформлять отношения не спешили. Однако сейчас у пары появились веские причины поторопиться со свадьбой. Теперь певица и ее близкие уже не скрывают: в семье ожидается скорое пополнение. Дням.Ру эту новость подтвердила сестра артистки. Сама Катя, как и все будущие мамы, пока осторожничает и на вопросы об интересном положении отвечает уклончиво. "Еще рано об этом говорить, - сказала певица нашему корреспонденту, - всему свое время, поэтому подождем немного". Намного охотнее Катя рассказала о другом своем детище. 20 ноября на свет появился плод творческих усилий самой певицы и целой команды авторов и музыкантов. Новый альбом стал седьмым по счету в дискографии певицы и очень долгожданным, ведь работа над диском шла три года. "Я безумно счастлива моему новому альбому под названием "Я твоя", где выступаю не только в роли автора нескольких песен, но и как продюсер, - поделилась Катя. - В альбоме 12 композиций молодых талантливых авторов, в том числе дуэт с Сергеем Зверевым. Этот альбом я посвятила своему любимому человеку - моему мужу. Название альбома говорит само за себя, как и все песни, которые я ему посвятила".