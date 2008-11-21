Любовь Пэрис Хилтон разрушила ревность

Пэрис Хилтон, давно заговаривавшая о желании обзавестись семьей и детьми, была очень близка к исполнению своей мечты. Ее роман с участником группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом продлился долгих девять месяцев. Этого срока вполне могло хватить для вынашивания ребенка, но в случае с Пэрис природная арифметика не сработала. Хилтон и Мэдден, казалось бы, планомерно приближались к решению сыграть свадьбу. Но в итоге влюбленные решили расстаться по обоюдному согласию. Эту информацию уже подтвердил представитель Пэрис. Была названа и причина расставания - чрезмерная ревность Бенджи, совершенно неприемлемая для любительницы тусовок и ни к чему не обязывающего флирта на вечеринках. "Бенджи был слишком ревнивым и слишком ее контролировал, - говорят близкие к паре источники. - Он не ладил ни с одним из ее друзей. Друзьям же казалось, что Пэрис с Бенджи очень изменилась, а теперь она хочет снова стать самой собой".