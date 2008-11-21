Александра Серова поколотили фанаты

Разгоряченные граждане одного из городков Орловской области всерьез были уверены, что разбираются с красавцем, воспевшим «Мадонну». Учитывая, что истинный Александр Серов нынче довольно редко гастролирует, особенно в такой глубинке, рядовым гражданам сложно было догадаться, что они имеют дело с незадачливым двойником артиста. Претензии со стороны публики были вполне обоснованными. Билеты на концерты стоили по местным меркам дорого – от трехсот рублей. И народ ожидал зрелища. Однако мнимый Серов порадовал зрителей весьма скудной программой, да еще и под фонограмму. Когда же «артист» отважился спеть живьем, из динамиков посыпалась такая фальш, что люди даже с полным отсутствием слуха занервничали. Опрометчиво сошедший со сцены в народ «Серов» от этого же народа тут же получил по шапке. Мужчины, сидевшие в первых рядах, решили проучить звезду, которая надумала их нагреть, да еще и за немалые деньги. После рукопашной те же мужчины препроводили гастролера в местное отделение милиции, чтобы разобраться уже официально. Здесь-то и открылась истина. За Александра Серова себя выдавал некий Алексей Самарин, успевший «нахалявить» уже в нескольких городах поблизости. Там однако у него хватило ума не демонстрировать свои вокальные способности. В ближайшее время аферист понесет соответсвующее наказание. Как стало известно Daily Show, истинный Серов был уведомлен о происшествии. Кстати, в момент этого исторического концерта ничего не подозревающий Александр ужинал в одном из столичных ресторанов.