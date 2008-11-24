Юлия Меньшова вернулась к бывшему мужу

Развод Юлии Меньшовой и актера Игоря Гордина для многих стал неожиданностью. Супруги казались идеальной парой, вместе растили сына Андрея и дочь Таисию. И вдруг Юлия рассказала, что по целому ряду причин семья распалась. Как оказалось, всего на несколько лет. Сейчас у супругов, кажется, снова все в порядке. Помирила в том числе Юлию и Игоря совместная работа в сериале "Преступление будет раскрыто", который стартует на НТВ послезавтра. Работать с Игорем Гординым Юлии было очень легко, пишет "Труд". "Игорь - прекрасный актер, работать с ним приятно и комфортно, потому что к моменту съемок в этом сериале приставка "бывший" стала неактуальна. Мы снова вместе", - призналась Меньшова. Наверное, больше всего воссоединению родителей радовались дети пары. Тем более в доме вскоре появилось пополнение в виде нового маленького члена семьи. "Андрею уже почти 11 лет, он пятиклассник. Такой взрослый и самостоятельный парень, - рассказывает о детях Юлия. - Иногда смотрю на него и не верю, что это мой сыночек. Тася ходит в старшую группу детского сада. А недавно по инициативе детей у нас в доме появился новый член семьи - серо-голубой британский кот Тишка. И теперь все мы с утра до вечера сосредоточены на этом пушистом хулигане, играх с ним и обсуждениях его повадок". Судя по радостному тону, в семье у Юлии сейчас действительно все хорошо. Интересно, что Меньшова в итоге повторила судьбу своих родителей. Когда-то, когда Юлия была еще маленькой, Владимир Меньшов и Вера Алентова тоже на несколько лет расходились. К счастью, супруги нашли в себе силы преодолеть разногласия и после воссоединения больше не расставались.