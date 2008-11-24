Таня Пискарева занимается с Дантесом… вокалом (ФОТО)

После ухода из "Фабрики звезд-2" Максима Барских и Лены Виноградовой – учеников, которых Татьяна Пискарева считала очень перспективными, известная артистка долго не могла понять причину, по которой они так неожиданно решили уйти. Ведь за все время проекта «Фабрики зірок-2» Татьяна очень сильно привязалась ко всем фабрикантам, и воспринимает их уже как родных. Но скучать в Звездном доме долго не приходится, ведь в нем происходит ежедневная борьба фабрикантов за место под солнцем на украинской эстраде. Поэтому Татьяна, не мешкая, приступила к дальнейшей работе. Теперь уже с другим фабрикантом – Владимиром Дантесом, который на этой неделе попал в номинацию вместе с любимцем всех девочек Вадимом Олейником. С первых же уроков Вова настолько покорил Татьяну своими вокальными данными, что она просто обсыпала его комплиментами. «Приятно работать с человеком, которому и объяснять уже ничего не нужно!» - сказала Татьяна, и после этого предложила Дантесу попеть старых любимых песен просто в свое удовольствие. И не дожидаясь следующего урока, артисты спелись в дуэте прямо в прихожей Звездного дома. ФОТО: ИА «Screen Media».