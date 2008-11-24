Рудковская и Плющенко обручились?

Появившаяся на днях в свете парочка дала очередную пищу для разговоров. А все дело в том, что на руке Яны Рудковской красовалось кольцо из белого золота с внушительных размеров бриллиантом. Удачно выбранный черный наряд Яны выгодно делал акцент именно на кольце, сияющем всеми цветами радуги. Поведение ее спутника Евгения Плющенко не оставляло сомнений в том, кто сделал блондинке этот подарок. Евгений то и дело брал руку Рудковской и любовался ювелирным украшением, а Яна трогательно улыбалась в ответ. Как сообщили нам осведомленные источники, недавно парочка действительно обручилась в обстановке строжайшей секретности. Подаренное Яне кольцо свидетельствует о том, что Плющенко сделал окончательный выбор, и все-таки намерен жениться на продюсере Димы Билана. Впрочем, о своих планах влюбленные предпочитают не распространяться. Даже вопрос о кольце ввел Яну в смущение. Однако отрицать, что это подарок любимого человека, женщина все же не стала.