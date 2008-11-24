В следующем году старейший французский модный дом Lanvin отмечает свой столетний юбилей. Одна из самых почтенных марок с богатейшей историей была официально основана в 1909 году Жанной Ланвен (Jeanne Lanvin). Именно тогда дом Lanvin присоединился к элитнейшей касте в fashion-мире - Синдикату Высокой Моды. Около полувека Жанна стояла у руля компании, превратив ее в маленькую, но могущественную вселенную имени себя. Легендарной основательницы давно нет в живых, но дом Lanvin навсегда останется синонимом элегантности и рафинированного стиля, который она когда-то привила не только французам, но и всему миру. Доказательство тому - мужская коллекция аксессуаров на осень-зиму 2008. Почему речь об аксессуарах? Потому что коллекции одежды сами по себе заметны ввиду масштабов вещей, а вот чтобы сделать заметным и, так скажем, выпуклым на фоне общего образа аксессуар, надо приложить известные усилия. Он невелик, но его функция не менее, а порой и более важна, чем функция костюма. Итак, что нам предлагает Lanvin? Роскошествовать. Не скупиться на детали, забыть о минимализме, как о боязни красок, форм и фактур, свойственных природе во всем изобилии. Если галстуки, то из перьев, напоминающих не то рыбью чешую, не то хвост павлина. Игра на грани: вроде бы китч, но настолько изящно и со вкусом поданый, что воспринимается как непреложный элегантный стиль. Дизайн запонок тоже почерпнут из окружающего мира: они выполнены в виде жуков-скарабеев с драгоценными камнями вместо жестких крыльев. Кожаные сумки с первого взгляда очень просты, но на деле примечательны любопытными ремнями и фактурой. Ну, а уютные замшевые ботинки на резиновой платформе, или, по-другому, "манной каше", мне кажется, просто хит сезона. Я знаю людей, которые подобные втихую везут из Лондона и Парижа коробками, потому что у нас пока что эту моду пока не успели подхватить в массовом масштабе.