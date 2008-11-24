Личная драма Алексея Гомана

Певец Алексей Гоман и солистка группы «Ассорти» Мария Зайцева переживают кризис в отношениях. Маша устраивает скандал и обвиняет во всех бедах Алексея. Молодой человек делает попытки помириться с любимой, но все напрасно. Гнев девушки не знает границ, она собирает вещи и уходит... Такую историю расскажет Алексей в сюжете нового видеоклипа на свою песню «Завелась», режиссером-постановщиком которого сам и является. Страстное видео в стиле «милые бранятся - только тешатся» в скором времени появится на музыкальных телеканалах России. Это уже вторая работа Алексея Гомана в качестве режиссера. Напомним, что первой постановкой артиста стало видео на песню Марии Зайцевой «It happened so». Премьеру клипа "Завелась" в ближайшее время обсудят "13 злобных зрителей" на канале МТV. Не пропустите!