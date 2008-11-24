СРОЧНО! Анастасию Заворотнюк хотят оштрафовать на 17 млн

Телеканал "Россия" пытается взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк штраф в размере более 17,219 млн рублей. Причиной стал ее уход из проекта "Звездный лед". Представители телеканала считают, что артистка нарушила условия договора, заключенного с каналом 16 июня. В нем она обязалась выступить в качестве ведущей или соведущей при производстве нескольких циклов развлекательных или музыкальных программ. Ожидалось, что Заворотнюк снимется в продолжении проекта "Звездный лед". Однако 29 августа она расторгла соглашение в одностороннем порядке и приступила к съемках на Первом канале в проекте "Ледниковый период". На канале "Россия" Анастасию Заворотнюк заменил Максим Галкин, сообщает Showbiz Media. В суд актриса не пришла. Представитель телеканала "Россия" сразу же попросил закрыть доступ к слушанию для прессы. "Договор, являющийся предметом иска, конфиденциальный, - сказал он судье. - Кроме того, здесь может быть затронута частная жизнь ответчицы". Журналистов удалили. Представитель ответчицы Александр Лавров заявил, что его доверительница не признает иск. Он указал, что в заключенном с "Россией" договоре вообще не указывалось, о съемках в какой программе идет речь: "Заворотнюк не знала, в каком проекте и когда она собирается участвовать. Получается, что она должна была сидеть дома и ждать: пригласят, не пригласят?" По мнению юриста, соглашение могло быть расторгнуто в одностороннем порядке, и это было сделано законно. "Мою доверительницу хотят обязать исполнять творческий процесс, - отметил представитель актрисы. - Но Конституция гласит, что ограничение свободы творчества недопустимо".