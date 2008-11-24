Перед смертью звезда «Дома-2» стала свидетелем криминальных разборок

Двухмесячное расследование громкого убийства модели Оксаны Аплекаевой застопорилось, хотя сыщики все настойчивее заявляют о мафиозной подоплёке преступления. Таинственная смерть бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" могла быть расправой над нежелательной свидетельницей криминальных "забав". Оперативники все определенней говорят об обстоятельствах загадочной смерти модели. По их данным, девушка погибла, став свидетельницей неких событий, которые произошли на одной из вечеринок. Буквально на днях сыщики узнали, что это было "закрытое мероприятие для особых персон". Именно так подобные вечеринки именовала сама Аплекаева, а также ее друзья, сообщает Знакомые девушки на допросах категорически отказываются даже намекнуть, что это за особые персоны. "Мы можем только догадываться, что это были за закрытые мероприятия, - осторожно говорят оперативники. - Похоже, статус людей, принимавших участие в таких вечеринках, не позволяет даже упоминать о них". Согласно предположениям следователей, речь может идти как о боссах криминального мира, так и об олигархах или представителях властных структур. "Даже незначительные вопросы про такие мероприятия вызывают у знакомых Оксаны панический страх", - добавили сыщики.