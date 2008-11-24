Сергей Зверев отсудил собственное имя

Недавно стилист Сергей Зверев отсудил у концерна "Калина" права на собственное имя, чтобы самому иметь возможность выпускать различные косметические средства, сообщает Showbiz Media. В конце 2001 года Зверев подписал договор, согласно которому компания имела исключительные права на его имя. Таким образом, концерн был вправе выпускать парфюм, средства по уходу за кожей и моющие средства под брендом "Сергей Зверев". Взамен "Калина" обязалась, в случае дохода, ежемесячно выплачивать Сергею по $50 тысяч. Однако за время существования подобной марки на рынке появилась лишь небольшая серия шампуней и бальзамов. Зверева такая ситуация не устраивала, и он принялся судиться с концерном. Судом неоднократно выносилось решение о денежной компенсации стилисту, и лишь недавно ему удалось-таки отбить у концерна свое имя. Однако за "Калиной" осталось право выпускать шампуни и бальзамы.