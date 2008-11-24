Сергей Лазарев проверил свое шестое чувство

Сергей Лазарев решил проверить собственную интуицию. Для этого он отправился на передачу «Интуиция», где популярным персонжам предоставляется такая возможность. Перед началом съемок Сергей признался, что уже давно хотел проверить, как поживает его шестое чувство. «Я смотрел на людей, которые выигрывали главные призы, и меня мучил вопрос – получилось бы у меня или нет? – говорит Лазарев – Поэтому я был очень рад, когда меня пригласили сыграть в «Интуицию». Как известно, любой игрок, приходящий на проект, испытывает одни и те же проблемы. В нем неизменно начинают бороться интуиция и разум, который призывает игрока больше полагаться на логику. Хотя всем уже давным-давно известно, что никакая логика не поможет главному герою добраться до главного приза. Не обошло это внутреннее сражение и Лазарева. «Я очень внимательно наблюдал за Сергеем во время игры и видно было, что он колеблется. – вспоминает Виктор Логинов. – Логика подсказывает ему один ответ и он уже готов нажать на нашу магическую кнопку, как вдруг он резко меняет свое решение. И, что самое главное – попадает! Вот она, сила интуиции!» Шестое чувство не подводило певца вплоть до финального этапа. Правда, о том, выиграет ли он миллион, можно будет узнать уже, когда Лазарев попадет на сам финал. Интуиция подсказывает певцу, что он туда приедет явно не зря.