Quest Pistols приедет с «Золотым Граммофоном» к Патрисии Каас

Украинская agressive-pop группа Quest Pistols, известная по хиту «Я устал», продолжает гала-концертный тур в рамках самой престижной музыкальной премии на российской эстраде «Золотой граммофон» (аналог американской Grammy). 22 ноября «квесты» уже эпатировали своим выступлением «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, 26 ноября группа порадует своих поклонников в Алматы, а 29 ноября приедет в Москву и сыграет на сцене Государственного Кремлевского Двореца с такими звездами, как Филипп Киркоров, Валерия и Патрисия Каас. «Это все полная ерунда, когда победителей выбирают какие-то пижоны из жюри, - говорит солист группы Антон. – На «Граммофоне» за композиции голосуют слушатели со всей страны, так что теперь совершенно очевидно, что мы лучшие».