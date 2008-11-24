Продюсер Пола Маккартни влюбился в Ирину Нельсон

15 ноября в Москву впервые прилетел легендарный продюсер и звукоинженер Стив Орчард (Steve Orchard), сотрудничавший с такими музыкальными величинами как Пол Маккартни, Элтон Джон, Питер Гэбриел. Стив приедет в Россию специально для работы с Ириной Нельсон, которая, кардинально изменив стиль, возвращается на сцену в образе софт-рок певицы. Первая их совместная работа уже звучит на радио («Европа Плюс») – песня называется «Рассвет». Стив и Ирина познакомились во время работы над новым материалом певицы, которая проходила на легендарной студии «Air» в Лондоне, где записывали партию скрипок к своей знаменитой песни «Yesterday» еще великие The Beatles. Совместно с музыкантом и продюсером Вячеславом Тюриным новый творческий союз записал несколько композиций для дебютного сольного альбома Ирины. Впечатленный музыкальным талантом Нельсон, Стив Орчард последовал за ней в Москву. Здесь, на столичной студии, день и ночь на протяжении двух недель кипит работа, результат которой, учитывая незаурядные возможности творческого трио, обещает стать событием не только для отечественной, но и для зарубежной музыкальной сцены. «Многие наши музыканты ездили записывать свой материал в Лондон, но еще никогда люди такой величины как Стив Орчард не приезжали в Москву за русской певицей, - рассказал Вячеслав Тюрин. - Для нас это не только уникальный шанс сделать что-то принципиально новое, но и, безусловно, одно из самых важных событий творческой жизни, к которому мы готовились не один месяц и даже не один год. Возможность поработать с такой легендой вообще выпадает, может быть, один раз в жизни». Стив Орчард - обладатель премии Grammy, признанный гений музыкального звукоинженеринга, работавший с множеством мировых звезд, среди которых Джордж Майкл (George Michael), Стинг (Sting), Simply Red, Игги Поп (Iggy Pop), Massive Attack, Род Стюарт (Rod Stewart) и многие другие. Знаменитая спокойная и расслабленная манера Стива помогает создавать особую атмосферу работы и пользуется огромной популярностью среди музыкантов. Свой огромный опыт Стив Орчард получил благодаря многолетней работе на известных студиях PRT и «Air». Также он сотрудничал с такими продюсерами, как Джордж Мартин (George Martin), Фил Рамон (Phil Ramone), Найджел Годрич (Nigel Godrich).