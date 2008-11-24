Наоми Кэмпбелл и Доронин купили матрешку за 33 тысячи евро

Супермодель Наоми Кэмпбелл посетила Москву с краткосрочным визитом. Основной целью визита фотомодели стало посещение двух мероприятий, посвященных 10-летию российской версии журнала Vogue. Бизнесмен Владислав Доронин и его невеста фотомодель Наоми Кэмпбелл вечером 20 ноября посетили закрытый благотворительный аукцион в Малом Манеже, посвященный 10-летнему юбилею российского издания журнала Vogue. Совместное появление на публике, в том числе и на юбилейной вечеринке Vogue, как считают некоторые СМИ, в очередной раз доказывает серьезность отношений Владислава и Наоми. Кроме звездной пары, мероприятие посетили рестораторы Аркадий Новиков и Кирилл Гусев, бизнес-леди Дарья Жукова, продюсер Игорь Крутой, супруги Бондарчук и Спиридоновы, владелица магазина "Подиум" Полина Киценко, политик Александр Лебедев, телеведущие Леонид Парфенов и Владимир Познер, светская львица Светлана Маниович c бизнесменом Тимуром Ивановым, актриса Ингеборга Дапкунайте и другие российские знаменитости, крупные предприниматели, банкиры и галеристы. Всего был представлен 31 лот, и все они были благополучно проданы. Общая вырученная сумма составила 701 тысяч евро. Самой дорогой из проданных стала матрешка "от Юдашкина". Покупатель заплатил за нее 100 тыс. долларов. Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин, купили матрешку в стиле Ив Сен Лорана за 33 тысячи евро. На следующий день, в том же помещении Манежа матрешки были выставлены для более широкого круга лиц. Посмотреть на произведения дизайнерской мысли пришли многие, в том числе художница Юлия Мильнер, финалистка конкурса "Мисс Вселенная" Вера Красова, дизайнер одежды Макс Черницов, ресторатор Гидеон Вайнбаум, и многие другие именитые гости, часть из которых попросила не афишировать их присутствие. В отличие от предыдущего мероприятия мисс Кэмпбелл прибыла через 30 минут. На этот раз она приехала без Владислава Доронина. Главный редактор русского Vogue Алена Долецкая провела для Наоми повторную экскурсию, рассказав о каждом экспонате экспозиции, и познакомила с некоторыми представителями московского бомонда. После серии интервью тележурналистам и фотосессии, Наоми вместе со свитой направилась к выходу, оставив гостей допивать шампанское и обсуждать судьбу дизайнерских матрешек, разошедшихся по частным коллекциям. От центрального входа в Малый Манеж фотомодель увез черный "Бентли" с номерами управления ГИБДД Москвы. Ранее российский Vogue уже проводил вечеринку в честь своего 10-летия в Милане , которую посетили редактор итальянского Vogue Франка Соццани и всемирно известные модельеры Стефано Габбана и Доменико Дольче, дизайнер Элио Фиоруччи, модный фотограф Эллен фон Унверт.