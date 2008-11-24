Скандал! Табаков обидел Крачковскую

Олег Табаков обидел очаровательную Наталью Крачковскую, которой сегодня исполнилось 70 лет. На гастролях в Новосибирске знаменитый режиссер так разоткровенничался с поклонниками, что неожиданно для себя обидел всеми любимую актрису в самый светлый ее праздник. На вопрос поклонников, почему так получается, что знаменитые актеры к старости остаются не у дел, Олег Павлович выдал неожиданное, сообщает Life. - Вот Наталью Крачковскую я бы в театр никогда не взял! Это лично мое мнение. А что касается вообще актеров, которые становятся со временем невостребованными, так это менталитет нашей страны. У нас же, выражаясь словами Пушкина, любят только мертвых. Да что там Крачковская, сама Фаина Раневская стала невостребованной в свое время. А ведь если разводить Раневскую и Крачковскую по весовым категориям в плане творчества, Фаина Раневская была супертяж. Крачковская же так... выступает в средней категории или даже в легкой.