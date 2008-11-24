Тото Кутуньо получил травму в Киеве

На гастролях в Киеве популярный итальянский певец Тото Кутуньо получил очередную серьезную травму. Спускаясь по крутой лестнице, артист поскользнулся и подвернул ногу. Неприятный инцидент случился перед концертом во время вечерней прогулки по городу. - Слава богу, все обошлось, - говорит Тото Кутуньо. - Дала о себе знать старая травма, которую я получил, играя в футбол с сыном. Тогда я сломал ногу и два месяца проходил в гипсе, сообщает Life. Киевские врачи осмотрели маэстро и посоветовали отлежаться несколько дней в больнице во избежание осложнений. Однако артист отказался от госпитализации и блестяще отыграл концерт, несмотря на боль.