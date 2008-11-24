Родных Тины Канделаки обвиняют в шпионаже

Грузинские спецслужбы обвиняют родных Тины Канделаки в шпионаже. Когда-то популярную телеведущую на родине просто боготворили, а теперь она там персона нон грата, сообщает Life. - У меня добрую половину родных и друзей вызывали и допрашивали на предмет шпионажа в пользу России, - говорит Тина. - Грузия сейчас как корабль с сумасшедшим капитаном. Все понимают, что у власти полоумный, но ничего не могут сделать. Саакашвили самый богатый человек в Грузии, и, перестав быть президентом, он потеряет все свое состояние. Потому он никогда не уйдет добровольно, а мой народ устал от революций. Тупик, одним словом.