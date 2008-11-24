Адвокаты Джексона достигли "полюбовного" соглашения с шейхом Бахрейна 10:39 | 24.11.2008 Поп-звезда Майкл Джексон не появится в понедельник в британском Королевском суде, поскольку адвокаты певца достигли "полюбовного" соглашения с шейхом Бахрейна, сообщило в понедельник агентство Рейтер. Предполагалось, что слушание по делу, в котором певец обвиняется в присвоении семи миллионов долларов шейха Абдуллы бен Хамад аль-Халифа (Abdulla bin Hamad Al Khalifa), состоится в Королевском суде Лондона в понедельник, 24 ноября. По словам представителя Майкла Джексона, "в тот момент, когда певец уже собирался сесть в самолет в Лондон, его остановили. Адвокатам Джексона удалось полюбовно решить вопрос". В начале прошлой недели сын короля Бахрейна шейх Абдулла бен Хамад аль-Халифа подал в британский суд на звезду поп-музыки Майкла Джексона, обвинив его в том, что певец получил семь миллионов долларов аванса за альбом и автобиографию, которые он так и не написал. Адвокаты, представляющие 33-летнего шейха Абдуллу бен Хамада аль-Халифу, утверждают, что их клиент оплачивал расходы Джексона как задаток за книгу и совместный альбом с шейхом, который является певцом-любителем. По данным адвокатов аль-Халифы, принц впервые заплатил Джексону 35 тысяч долларов, когда тот испытывал значительные финансовые трудности в связи с судебным процессом, на котором артиста обвиняли в педофилии. После того, как в 2005 году Джексон был оправдан, аль-Халифа потратил 2,2 миллиона долларов на оплату его счетов. Далее шейх пригласил Джексона в гости в Бахрейн, где продолжал тратить на его содержание значительные суммы. Однако через год Джексон отказался от совместной работы и вернулся в США. В свою очередь адвокаты Майкла Джексона настаивают, что их клиент не заключал с принцем Бахрейна никаких официальных соглашений и выплаченные ему суммы являются подарками.