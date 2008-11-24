Пугачева и Галкин отменили свадьбу из-за кризиса

Говорят, что Алла Пугачева и Максим Галкин уже успели выбрать место для будущей свадьбы. Однако помехой будущему праздненству стал злощастный кризис, сообщает Showbiz Media. Торжество должно было обойтись артистам в несколько миллионов долларов. Но на данный момент такая сумма для обоих представляется неподъемной. Примечательно, что раньше Примадонна зарабатывала деньги на всем - от сольных концертов и работы ведущей на шоу "Две звезды", до банального появления на каком-либо мероприятии и платных интервью.Теперь из всех источников дохода у Пугачевой осталось лишь «Радио Алла». А на концерты у бизнесменов и на интервью у журналов лишних денег больше нет. Кроме того, артистам также пришлось "заморозить" стройку дома в подмосковном поселке Грязь. Из-за неожиданных проблем с деньгами Пугачева теперь берется за любую работу. Так, ради суммы в четверть от своего обычного гонорара, певица согласилась приехать в Киев на концерт Константина Меладзе, устроенный телеканалом «Интер». И всё это – ради трехминутного выступлении! Раньше бы Алла ни за что на такое не согласилась, а сейчас выбирать не приходится.