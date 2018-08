Главную премию American Music Awards получил Крис Браун

В Лос-Анджелесе состоялась 36-я церемония вручения музыкальных премий American Music Awards по итогам 2008 года. Главную награду - "Лучший артист года" - получил Крис Браун. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. В ходе церемонии, которая транслировалась в прямом эфире телеканалом ABC, с музыкальными номерами выступили такие звёзды, как Бейонс, Кристина Агилера и Кейни Уэст. После 17-летнего перерыва на сцене American Music Awards появилась популярная в 1988-90 годах группа New Kids On The Block. Считается, что эта группа, состоявшая из четырёх молодых парней, послужила прототипом для целого поколения бойз-бэндов, таких как Take That и Backstreet Boys. В апреле 2008 года квинтет объявил о своём воссоединении. В категории поп/рок лучшими исполнителями были призваны Крис Браун и Рианна. Лучшим альбомом в этом разделе был признан диск Just As I Am Алиши Киз. В разделе соул/ритм-энд-блюз лучшим певцом был назван всё тот же Крис Браун, а лучшей певицей вновь посчитали Рианну. Лучшим автором альбома в этой номинации была избрана Алиша Киз. В разделе рэп/хип-хоп обладателем награды в номинации "Лучший исполнитель" стал Кайни Уэст, а лучшим альбомом был признан его же диск "Учёная степень". Награду за заслуги, которой в своё время удостаивались Фрэнк Синатра, Майкл Джексон, Джеймс Браун и Уитни Хьюстон, в этом году получит солистка группы Eurythmics Энни Леннокс. Всего награда American Music Awards вручается в 21 категории по результатам голосования аудитории через интернет.