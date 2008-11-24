No Doubt возвращаются

Гвен Стефании (Gwen Stefani) заявила, что объединение некогда популярной группы No Doubt не за горами. Певица уже готова отправиться с музыкантами в турне. Слухи о воссоединении группы No Doubt ходили уже давно. Еще полгода назад бессменная вокалистка коллектива Гвен Стефании устроила фанатам подарок, включив в свой сольный концерт выступление с музыкантами из экс-группы. Теперь команда готова снова зажигать вместе. Гвен не просто воспользуется музыкальными услугами бывших товарищей по коллективу. Как сообщила певица, ребята во всю работают над новым материалом группы. «Думаю, пора сделать это. Не нужно больше ждать. Собираем детей, нанимаем нянь и отправляемся в турке!» - сказала Гвен, сообщает Showbiz Media.