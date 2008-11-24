Quest Pistols отвергают обвинения MTV RMA в плагиате

Эпатажная agressive-pop группа Quest Pistols протестует против выдвижения на премии MTV RMA 2008 в номинации «Плагиат» хита «Я устал». Как известно, русскоязычный хит «пистолетов» является полноценным кавером композиции легендарной рок-группы Shocking Blue «Long and Lonesome Road». Права на использование песни были выкуплены у культовой голландской команды с соблюдением всех необходимых юридических норм. Автор композиции Робби ван Леувен в соответствии с международным правом полностью получил авторское вознаграждение. «Мы восприняли наше выдвижение на эту номинацию как личное оскорбление, – возмущается «квест» Антон. – Нам плевать, что думает об этом жюри, но если мы победим в этой номинации – просто не выйдем получать премию. Однако в шоу RMА будем участвовать все равно, ведь тысячи поклонников придут в Лужники на наше выступление!» «Мы предлагаем не путать понятия плагиат и кавер-версия, – говорит концертный директор группы Юрий Федоров. – Плагиат – это несанкционированное использование продуктов интеллектуального труда других людей. А кавер-версия есть санкционированное и согласованное с правообладателем использование - в нашем случае - фрагмента музыкального произведения». «Номинация «Плагиат» - громкая, кассовая и масштабная, и я отлично понимаю, почему телеканал MTV ее использует, - продолжает продюсер Quest Pistols Юрий Бардаш. - Все, что связано со скандалами, непременно вызывает интерес людей и приковывает внимание прессы. В этом есть свой концепт, так что те, кто делает эту премию, молодцы». Группа Quest Pistols также номинирована как «дебют года» и «поп-проект года». Церемония вручения наград MTV Russian Music Awards пройдет 28 ноября в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках.