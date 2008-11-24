Выступление Бориса Моисеева едва не обернулось трагедией

С триумфом закончился семидневный гастрольный тур Бориса Моисеева по Уралу. Единственно, что омрачило прошедшие концерты, так это инцидент, который произошел в заключительный день концертного тура, в городе Первоуральске. Во время исполнения Заслуженным Артистом России знаменитой песни «Ненавижу», которую Борис Моисеев ранее исполнял дуэтом с Людмилой Гурченко, певцу в горло попало... бумажное конфетти. «Всё было как в кошмарном сне, — заявил Борис Моисеев по прибытии в Москву из Екатеринбурга. — Я пою песню и в этот момент чувствую, что задыхаюсь. Я даже понять не мог сначала, что произошло. Одна мысль в голове тогда была, что нельзя падать, концерт ведь. Это потом выяснилось, что в горло попало конфетти, которое использовалось для придания яркости номеру. А сначала думал, конец мне...». Зрители, находившиеся в этот момент в концертном зале, перепугались не на шутку за любимого артиста. Но больше всех испугались организаторы концерта, которые по контракту несут полную ответственность за безопасность звезды. К счастью, всё обошлось без осложнений. Но в душе остался осадок от случившегося. На следующий день местная пресса вышла с заголовками «Ненавижу» Людмилы Гурченко чуть не погубило Бориса Моисеева«. Но ведь действительно в последнее время со страниц средств массовой информации не сходит информация о ссоре Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко. А после произошедшего ссора двух звёзд обрела мистический характер. Возможно. Кто знает.. Автор: Анжелика Буркина.