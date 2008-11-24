У Лаймы Вайкуле проблемы с дочерью

На телевидении к Новому году начинают готовиться за несколько месяцев до самого праздника. Набор праздничных программ варьируется в зависимости от возможностей канала, но собственный новогодний музыкальный фильм становится неотъемлемой частью праздника. И если в России готовятся порадовать публику новой версией сказки о золотой рыбке, то на Украине взялись за Красную Шапочку. В мюзикле участвуют как украинские, так и российские звезды. Так, образ мамы Красной Шапочки примерила на себя Лайма Вайкуле. Певице по сюжету приходится разбираться со строптивой дочерью-подростком (ее играет Настя Каменских). Проблемы с ребенком Лайма Вайкуле старается решить строгим подходом, но ей не всегда это удается. "У меня есть непослушная дочка Красная Шапочка, - рассказывает сама Лайма, - и я ей все время твержу: не сиди перед компьютером, не ходи на дискотеки, ходи только по тропинкам - и никаких лесов! Но, боюсь, она не будет слушать меня. Хотя я ее, конечно, держу в ежовых рукавицах". Кстати, когда-то у самой героини Вайкуле был роман с Волком-старшим в исполнении Сергея Галанина, а теперь ее дочери грозит похожая история с влюбленным Волком помладше. Бабушку главной героини играет Филипп Киркоров, пишет "КП-Украина". Облаченный в длинное цветастое платье, клетчатые тапки и меховую тужурку певец выглядит весьма колоритно. Старушка из Филиппа вышла нестандартная: в перерывах между вязанием она пьет самогон в честь своего 130-летия, а Волку-младшему дает советы по соблазнению внучки. Вне съемочной площадки артист был куда более строг. Он устроил организаторам разнос по поводу не приготовленного в срок обеда и запретил фотографировать себя в образе Бабушки.