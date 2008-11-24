Том Круз рассказал о беременности жены

Том Круз и его жена Кэти Холмс - счастливые родители двухлетней дочери Сури, которая, по версии журнала Forbes, стала самым влиятельным ребенком мира. Кроме того, актерская чета воспитывает приемных детей Изабеллу и Коннора от брака Круза с Николь Кидман. На троих детях Том и Кэти остановятся вряд ли. На днях актер признался, что определенно мечтает о новом пополнении в семье, пишет австралийское издание Daily Telegraph. Рассказал он и о беременности своей супруги. Интересное положение Холмс то и дело обсуждают в прессе, но Круз уверяет: пока его жена не беременна. "Мы уже слышали о том, что она беременна, но это неправда, - сказал актер. - Но да, у нас будут еще дети". В недавнем интервью австралийскому журналу Grazia Том Круз раскрыл и другие подробности семейной жизни. По словам актера, он чувствует себя очень заботливым мужем-помощником. А в более молодом возрасте звезда Голливуда и вовсе не мог надышаться на своих детей. "Когда Белла была маленькой, я следил за каждым ее вдохом. И моей маме приходилось навещать меня и учить меня купать малышку. С Коннором я был более расслаблен, так что теперь я знаю все тонкости плача, газов, подгузников или голода", - поделился Том Круз. Посетовал актер и на чрезмерное внимание папарацци к его семье и детям. Впрочем, по мнению Круза, маленькой Сури удалось очаровать даже циничных репортеров. "Должен признаться, некоторые папарационные фото моей дочери просто невероятны, - сказал актер. - Как родитель ты защищаешь своих детей, но Сури очень открытый и теплый ребенок, и часто она просто машет рукой людям на улице. Она такая счастливая веселая девочка. Конечно, сейчас со средствами массовой информации все совсем по-другому, но люди к нам очень хорошо относятся".