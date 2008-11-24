ШОК! В 2009 году Николай Басков отойдет в мир иной

Николай Басков познакомился с музыкальным творчеством еще в детстве. Его первой сценой стала сцена в Детском музыкальном театре юного актера. Однако Басков уверен, что его творческий путь, впрочем, как и жизненный, подходит к концу. На 20-тилетнем юбилее Детского театра Басков признался, что в 2009 году ему уготована смерть. Николай – не единственный воспитанник театра. Его выпускниками являются популярные российские артисты и актеры, среди которых солистка группы «Рефлекс» Евгения Малахова и давнишняя подруга Баскова актриса Наталья Громушкина. Как стало известно, Басков, Малахова и Громушкина увязались в любовном треугольнике. Басков с детства без ума от Натальи, а солистка «Рефлекс» до сих пор кусает губы от своих чувств к Николаю. - Я тайно подглядывала за тобой, Коленька, а ты меня совсем не замечал, - надула губки Малахова. Между прочим, Громушкина была первой любовью артиста. Из-за своих переживаний по поводу расставания с Натальей Басков не углядел, с какой страстью на него смотрела длинноногая блондинка Малахова. Когда у Баскова не было возможности видеться с Наташей, он наяривал ей по телефону. - Ты помнишь духи, которые я тебе подарил? - спрашивал Николай. - Это были «Клима», я за них 25 рублей заплатил. - Где же ты взял такие большие деньги? - полюбопытствовала Громушкина. - Мне их папа дал, - не без гордости ответил Басков. - Он был офицером и приторговывал техникой. Однако во время празднования юбилея театра самой шокирующей новостью стало признание певца в его скорой смерти. Басков рассказал, что его голова занята мыслями о том, что он почувствует с приходом смерти. Потрясение, которое испытала публика, на этом не закончилось. Дальше Николай признался, что знаком кое-как с этим чувством, так как уже неоднократно играл смерть на сцене театра. Заметив, какой цвет приобрели лица гостей и поклонниц, Басков сменил тему, начав разговор о гастролях по Красноярску.