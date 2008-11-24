СРОЧНО! Витас стал папой

Роды принимали акушеры одной из лучших клиник Москвы. В элитный роддом будущий папа привез свою половинку на шикарном «Инфинити» около 8 часов утра. Именно здесь 24-летняя супруга исполнителя Светлана наблюдалась на протяжении всей беременности, согласно требованиям VIP-контракта. В приемном отделении девушку осмотрели и сразу же поместили в палату. Уже через несколько часов супруга одного из самых ярких артистов отечественного шоу-бизнеса родила ему очаровательную малышку. Законными узами брака популярный певец и его подружка Светлана сочетались в начале июля 2006 года в городе Одессы. К тому моменту счастливая пара уже успела отметить 7-летие со дня знакомства. Свадьба одного из самых загадочных исполнителей отечественной эстрады прошла в условиях полной конспирации, впрочем, как и вся личная жизнь Витаса и его семьи.