Бритни Спирс рассказала о своем «светлом» новом альбоме

В новом интервью, опубликованном на официальном сайте американской поп-звезды Бритни Спирс (Britney Spears), певица рассказала о своем новом студийном альбоме. Звезда рассказала о том, чем ее долгожданная пластинка «Circus» отличается от последнего студийного альбома «Blackout». «Это проект, над которым я работала действительно долгое время – около года, - говорит она, - Мне нравится, что новый альбом выйдет в прекрасное время – на мой день рождения. Я не могу дождаться момента, когда смогу поделиться этим материалом со своими поклонниками». По словам Бритни, название альбома не связано с ее личной жизнью. Певица утверждает, что решила назвать пластинку «Цирк», так как на цирковых представлениях всегда весело и интересно и она надеется, что меломанам будет так же интересно слушать ее новую музыку, как и смотреть фееричное шоу на арене цирка. «В цирке никогда не бывает скучно, - говорит она, - Зрителям всегда интересно наблюдать за тем, что происходит на арене. Каждый номер своеобразен, а представления разнообразны». Мисс Спирс утверждает, что ее альбом 2007 года «Blackout» был намного грубее и темнее, чем новая пластинка: «В этот раз поклонники смогут насладиться более попсовым звучанием, - добавляет Бритни, - Новый альбом намного светлее последнего. Многие песни из альбома «Blackout» были написаны в темный период моей жизни и песни в пластинке отображали мое состояние. Интересно лишь то, что с этим альбомом я не гастролировала по миру и планирую включить некоторые песни из пластинки 2007 года в свою новую концертную программу». Напомним, что релиз «Circus» состоится 2 декабря этого года, однако многие композиции из альбома уже были нелегально представлены в интернете.