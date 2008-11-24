Анфису Чехову выгоняют с телевидения?

Телеведущая Анфиса Чехова, радовавшая взрослую часть населения ночной программой на пикантные темы, совсем скоро может остаться без работы. Как стало известно, программу "Секс с Анфисой Чеховой" закрывают. По некоторым сведениям, в декабре будут сниматься последние выпуски передачи, а с января ведущая проекта станет безработной. Такая же участь будто бы ждет и программы "Интуиция", "Невероятно, но факт" и другие развлекательные проекты канала. В эфире останутся только лучшие хиты вроде Comedy Club, "Счастливы вместе" и "Такси". Мы позвонили в пресс-службу канала ТНТ, дабы выяснить, насколько слухи о закрытии ряда программ и увольнении ведущих соответствуют действительности. "Мы не подтверждаем эту информацию, - сообщили нам в пресс-службе. - Программы не закрыты и из эфира никуда не уйдут". Комментарии от руководства канала получить не удалось. По словам сотрудников пресс-службы, сейчас компания больше озабочена слетом региональных станций в Египте, и в связи с предстоящим отъездом руководящих лиц на рабочих местах застать не представляется возможным. Сама Анфиса Чехова в беседе с корреспондентом Дней.Ру также не подтвердила информацию о скором увольнении. Как говорит теледива, приостановка съемок "Секса с Анфисой Чеховой" может быть связана лишь с проблемами технического характера. "Господи, от кого же вам всем такая поступает информация странная? - удивилась телезвезда. - Нет, ничего не закрыли, информация ложная, мы продолжаем существовать. У нас заканчивается в декабре договор на производство программы, и мы сейчас обсуждаем подписание нового договора, в каком это будет объеме и так далее".