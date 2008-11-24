Мадонна отметила развод с Гаем Ричи новым скандалом

Одна из самых известных звездных пар Мадонна (Madonna) и Гай Ричи (Guy Ritchie) теперь официально разведены. Высший суд Лондона провел ускоренную бракоразводную процедуру и за несколько минут развел знаменитых супругов. Ни королева музыкального мира, ни британский режиссер не появились в суде, сообщает Site UA. Известно, что Гай получил три особняка на территории Великобритании, а певице отошли все дома в США, так как именно в Америке Мадонна хочет воспитывать своих троих детей. Что касается совместных сыновей поп-звезды и режиссера, то их воспитанием пара будет заниматься по очереди. Стоит отметить, что в день, когда суд развел звездную пару, Мадонна дала концерт в рамках своего тура. Скандальная певица не могла не затронуть тему своего развода и во время исполнения одной из композиций в рамках концертной программы, с хитрой улыбкой, показала залу два средних пальца. Напомним, что ранее поп-звезда уже пользовалась своими концертами, чтобы выразить эмоции касательно их развода с Гаем – она посвятила свою композицию «HumanNature», в которой звучат слова «мне не жаль», бывшему мужу.