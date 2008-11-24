Украинка заняла 2-е место на детском «Евровидении-2008» (Смотреть ВИДЕО)

Исполнительница из Украины Виктория Петрик заняла второе место на конкурсе детской песни "Евровидение-2008", который проходил в кипрском городе Лимасол. Украинка получила за свою песню "Матросы" 135 баллов. Победу на конкурсе одержало трио "Бзикеби" ("Осы") из Грузии, участники которого получили за песню "Бзз" 154 балла. Третье место на конкурсе заняла Эгле Юргаитите из Литвы (103 балла). В Лимасоле сегодня завершился шестой ежегодный конкурс детского "Евровидения". В качестве специального гостя сюда был приглашён победитель "взрослого" конкурса "Евровидение-2008" Дима Билан, который исполнил песню "Believe Me", передаёт ИТАР-ТАСС. В конкурсе также принимали участие юные артисты из России, Румынии, Армении, Беларуси, Греции, Грузии, Бельгии, Болгарии, Сербии, Мальты, Нидерландов, Литвы, Македонии и Кипра. По правилам детского "Евровидения", его участники не должны быть младше 8 и старше 15 лет. Текст песни должен быть написан и исполнен на национальном языке конкурсанта. Исполняться могут только композиции с текстом и музыкой, которые никогда не выпускались, не издавались и публично не исполнялись в коммерческих целях. Как и на "взрослом" "Евровидении", победителя конкурса определяют зрители в ходе прямого эфира, а также с этого года компетентное жюри. При этом зрители не могут подавать голос за представителя своей страны. В будущем году детское "Евровидение" пройдёт в Украине. До этого года Украина в детском "Евровидении" участвовала два раза, однако менее успешно, чем на "взрослом" конкурсе: в 2006 году Назар Слюсарчук занял 9-е место, в 2007 году Илона Галицкая также заняла 9-е место.