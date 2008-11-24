Вечеринка с Кайли Миноуг обошлась в 20 млн

24 ноября 2008, 19:35

Певица Кайли Миноуг оказалась самой желанной гостьей на самой дорогой вечеринке всех времен, которая состоялась 20 ноября в честь открытия нового курорта в Арабских Эмиратах. Светское мероприятие на искусственном острове в Персидском заливе собрало 2000 звездных гостей. Среди приглашенных были монаршие особы, звезды кино, шоу-бизнеса, спорта, известные политики и общественные деятели. Прием закатили по случаю открытия нового курорта на острове, выполненном в виде пальме. Отель Atlantis Palm Jumeirah на 1539 номеров вместил всех VIP-гостей, многие из которых остались понежиться под солнцем на новом курорте еще на четыре дня. Организация вечеринки обошлась южноафриканскому магнату Солу Керцнеру в 20 (по другим данным 15) миллионов фунтов стерлингов. Треть суммы - около 7 миллионов (или все же 3, как утверждают иные источники) фунтов потратили на грандиозный фейерверк. Пиротехническое чудо, а шоу было видно даже из космоса, стартовало в полночь по местному времени и по масштабам в семь раз превосходило фейерверк на Олимпийских играх в Пекине. Десятая часть бюджета вечера отправилась прямиком на счет Кайли Миноуг. Впрочем, если верить другим источникам, Кайли заработала не 2, а 1,5 миллиона фунтов стерлингов за 45-минутное исполнение 10 лучших хитов. Впрочем, сама звезда о деньгах в памятный вечер говорить отказалась. "Я не могу сказать вам, сколько карманных денег получаю", - отрезала Миноуг. Куда более охотно певица говорила о новом отеле, пишет Daily Mail. "Я думаю, существует очень много людей, которым такое очень нравится, - поделилась Кайли. - Вы получаете солнце и все, о чем вы могли только мечтать. Моя команда и мои танцоры отлично проводят время". Кроме Кайли Миноуг на вечеринке в Atlantis Palm Jumeirah засветились артисты Роберт де Ниро, Шарлиз Терон, Дензел Вашингтон, Линдси Лохан (ее подруга Саманта Ронсон развлекала гостей за диджейским пультом), модели Петра Немкова и Ясмин Ле Бон, певицы Джанет Джексон, Лилли Аллен, спортсмены Борис Беккер и Майкл Джордан, а также члены королевской семьи Дубаи. Отметились на "Палм Джумейра" и россияне Дмитрий Дибров и Гоша Куценко, каждый со своей второй половинкой, сообщает РИА "Новости". За гастрономическую составляющую вечера отвечали 500 шеф-поваров, гостей обслуживали 1000 официантов, а всего за вечер было подано 4000 лобстеров, столько же устриц, 5000 суши, бесчисленное количество аперитивов, шампанского Мадам Клико" и коктейлей, пишет Guardian. "Мы построили нечто экстраординарное, и мы должны были сообщить об этом миру", - сказал Сол Керцнер, кажется, совсем забывший о кризисе и искупавший в роскоши самых известных и богатых людей мира. Впрочем, далеко не все гости оценили роскошества нового курорта. Дерзкая Лилли Аллен заявила, что это выглядит как очень модный вариант британской сети отелей Center Parcs.

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