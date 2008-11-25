Эвелина Бледанс оскорбила Джигурду

На гастролях в Уфе актриса кино и театра Эвелина Бледанс с удовольствием вспоминала дни, проведенные на острове в программе «Последний герой», участники которого прозвали ее «спасательницей Малибу». - Мне очень обидно, что одно событие, много для меня значившее, не вошло в телеверсию, - говорит Эвелина. - Я помогала плыть Люде (взрослой женщине, которая вообще не умела плавать) с одной стороны, тащила ее и помогала маленькой девочке Лидочке, которая тоже плохо плавает: то эту подтащу, то ту подтащу. После этого на проекте меня все называли «спасательницей Малибу». Мне было очень интересно. Удивительно, что хотя я очень люблю поесть, там мне хватало чашечки риса, чтобы наесться на целый день и даже поделиться с мужчинами, которые явно страдали от недоедания, сообщает Life. Актриса тепло вспоминает всех участников проекта и открыто говорит, что большинство членов подписали контракты на определенный срок игры, а вот Джигурда его полностью нарушил. - Отъезд Джигурды не был специально запланирован, это у него очко сыграло, когда мы все мерзли по три часа под дождем, трясясь от холода и голода, а потом нужно было прыгнуть в море и неизвестно сколько плыть до берега, затем бежать по джунглям, потом готовить себе ночлег в темноте... - смеется Эвелена Бледанс.