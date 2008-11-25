Бекхэм напился с Рикки Хаттоном

Звезда мирового футбола Дэвид Бекхэм провел убойный вечер в компании со своим земляком - чемпионом по боксу Рикки Хаттоном. Британцы не щадили себя, поглощая бутылку за бутылкой в ночном клубе Studio 54 в Лас-Вегасе. Бекхэм был рад, что в такой теплой компании может нагружать не только ноги, и насел на пиво. А Хаттон, пользуясь случаем, когда не надо драться, решил надраться. Хотя после массы поглощенного спиртного боксер выглядел так, как будто провел тяжелый поединок, сообщает Life. Звезды английского спорта всегда очень дружны. Известно о трогательных отношениях между Хаттоном и Уэйном Руни, игрок «Манчестер Юнайтед» приезжал вместе с другими членами команды болеть за Рикки во время его боя в Лас-Вегасе.