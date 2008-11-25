Майкл Джексон помирился с принцем Бахрейна

Майкл Джексон и сын короля Бахрейна полюбовно урегулировали конфликт вокруг спора, вызванного невыполнением певцом обязательств по отношению к шейху. Ранее сообщалось, что Абдулла Хамада аль Халиф собирается взыскать с певца $7 млн за невыполнение условий трудового договора путем разбирательства в Королевском суде в Лондоне, сообщает Life. В 2005 году принц пригласил музыканта в свой дворец в Бахрейне, где Джексон жил полгода. За это время они стали хорошими друзьями, и шейх построил для поп-звезды звукозаписывающую студию. Джексон получил от шейха аванс в $7 млн. По условиям соглашения между музыкантом и принцем за эти деньги Джексон должен был начать записывать на студии Халифа 2 альбома, организовать шоу и выпустить автобиографию. По его расчетам, доходы кампании должны были не только компенсировать сумму, которую шейх одолжил звезде, но и помочь самому Джексону решить свои финансовые проблемы. Джексон охотно принял деньги, но так ничего и не сделал. В конце концов Халиф подал на Джексона в суд. Певец был удивлен поведением аль Халифа, посчитав все сделанное для него лишь «подарками». По его словам, ни о каком коммерческом проекте шейх в разговоре с Джексоном никогда не упоминал.