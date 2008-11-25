Сердце Романа Виктюка спасают врачи

Известному режиссеру Роману Виктюку потребовалась помощь врачей. У 72-летнего художественного руководителя театра прихватило сердце. Роман Григорьевич обратился в одну из лучших специализированных клиник столицы. Известный режиссер и художественный руководитель организованного им театра жаловался на приступы боли в области сердца, одышку и головокружение. Врачи заподозрили у Романа Виктюка проблемы с кровообращением, но для точного диагноза и причин недомогания рекомендовали пройти обследование. Тщательная диагностика подтвердила опасения кардиологов. Плохое самочувствие режиссера связано с нарушением кровообращения в сердечной мышце. - Резкая боль вызвана спазмом сосудов, - поделился с Life врач кардиоцентра. - Сердечная мышца не получает достаточного количества кислорода. Эта патология может привести к инфаркту. 72-летний Роман Григорьевич никогда особо не жаловался на здоровье, но в последнее время он чувствует себя неважно. Медики не исключают, что спазм сосудов мог быть вызван аномально низким атмосферным давлением. - Такое часто случается у людей, которые относятся к категории метеочувствительных, - говорит медик. - Но в любом случае это серьезное заболевание, и его необходимо срочно лечить. Медики предлагали Роману Григорьевичу остаться в клинике, но именитый пациент категорически отказался. - Пока мы назначили ему амбулаторное лечение. Но если состояние ухудшится - придется госпитализировать, - не скрывает врач кардиоцентра.