Новый клип Бряц-Band не прошёл цензуру!

Руководство каналов страны посчитало не этичным исполнение гимна советского союза в "незалежній Україні", а также упоминание мера Леонида Черновецкого.Также программным директорам не понравились элементы ненормативной лексики, которая по их словам не побуждает к духовному и моральному развитию. Клип на композицию СССР был снят популярным режиссёром Семёном Горовым. В сюжетную линию было задействовано множество персонажей среди них: Мальвина, Буратино, космонавт, Электроник, и легендарная троица Вицин, Моргунов и Никулин. « Мы инструментальная группа, поэтому клипы снимаем сюжетные. Мы сняли клип при просмотре, которого на лицах у людей появиться улыбка. Проблема разрешима, и мы надеемся ,что в скором времени клип будет общедоступен» прокомментировали участники группы.