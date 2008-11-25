Радистка Кэт спасла Гию от гибели

Известный пародист Гия Гагуа в очередной раз удостоверился, что собака – лучший друг человека! Недавно Гия пригласил к себе в загородный дом друзей, чтобы славно провести выходные: поиграть в футбол, поесть шашлыки, и, конечно же, сходить в баньку! Тем временем, как гости Гии после азартного матча плавно перешли к мангалу, хозяин дома решил проверить, как там топится баня. Неожиданно для пародиста его любимая собака Радистка Кэт, йоркширский терьер, стала лаять и всеми возможными способами преграждать дорогу своему хозяину к бане. Гия в недоумении пытался отвязаться от беспокойной собаки, но вдруг он почувствовал резкий запах гари. - Не знаю, как это произошло, но в бане начался пожар, если бы не Кэт, которая не позволила мне открыть дверь бани, мог бы произойти взрыв, мне даже представить страшно, что вместо меня первым в баню мог пойти кто-то из моих друзей. Пожар удалось потушить спустя час, после того, как приехали пожарники. Для всех стало настоящим чудом, что за время пожара в бане сгорела только сауна и парилка, а комната отдыха и второй этаж, где стояли православные иконы, не пострадали!