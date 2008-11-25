Иракли снова в поисках самой прекрасной девушки

Ираклий Пирцхалава решил объявить новый фото-конкурс в сети Интернет для прекрасных девушек. На сей раз артист планирует выбрать девушку, с которой снимется для обложки своего нового альбома. Правда, с одной оговоркой: в конкурсе «Стань девушкой с обложки нового альбома Иракли!» могут принять участие все желающие девушки не моложе 18 лет. Все, что требуется от конкурсантки, - номинировать свою самую красивую фотографию. «Мой новый альбом уже практически готов и выйдет в феврале будущего года, но работать над его оформлением мы, конечно, начинаем уже сейчас, - рассказывает Ираклии. – Альбом получается очень интересный, на мой взгляд, полный хитов, красивых песен о любви. Победительница конкурса будет олицетворять всех прекрасных девушек, для которых я пишу и исполняю свои песни». Кстати, это уже не первый конкурс по поиску девушки своей мечты. Иракли постоянно объявляет всевозможные состязания, аля, в "поисках пркрасного". в этом смысле, быть звездой, как видите, весьма полезно!