Наталье Крачковской исполняется 70 лет

Одна из лучших комедийных актрис советского кино Наталья Крачковская отмечает юбилей. Ей исполняется 70 лет. Знаменитая актриса – потомственный театрал. Ее мама служила в театре им. А.С. Пушкина. После окончания школы Наталья поступила во ВГИК, но в самом начале учебы попала в автокатастрофу и потеряла зрение. Зрение потом восстановилось, однако врачи запретили ей учиться. В конце 50-х годов она начала сниматься в кино. Сначала это были роли в массовках, потом в эпизодах, дебютировав маленькой ролью в картине "Все начинается с дороги" (1959). Одна из первых заметных ролей - Верунька в фильме Владимира Басова "Битва в пути" (1961). Благодаря своему мужу, звукооператору Владимиру Крачковскому, Наталья Леонидовна познакомилась с режиссером Леонидом Гайдаем, у которого сыграла мадам Грицацуеву в "Двенадцати стульях". Для зрителей это стало открытием. После этой роли к Наталье Крачковской стали поступать предложения на съемки, и вскоре она стала популярной и востребованной комедийной актрисой. Она продолжала сниматься во многих комедиях Леонида Гайдая и в дальнейшем ("Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!", "Частный детектив или Операция "Кооперация" и др.). На счету Натальи Крачковской более 100 киноролей. Она снималась в фильмах: "Мама", "Суета сует", 2Место встречи изменить нельзя", "Будьте моим мужем", "Покровские ворота", "Салон красоты", "Человек с бульвара Капуцинов", "Артистка из Грибова", "Аферисты", "Сыскное бюро Феликс", "Русское чудо", "Московские каникулы", "Клубничка", "Улыбка Мелометы", "Юбилей прокурора", "Игра в любовь", "Курортный роман" и др. Крачковская много снималась в киножурналах "Ералаш" и "Фитиль". Сейчас актриса занята в театре киноактера и в нескольких антрепризах. В 1999 году получила звание заслуженной артистки Российской Федерации.