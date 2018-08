Джеки Чан станет нянькой

Джеки Чан ещё в начале августа решил сыграть в комедии Брайана Леванта «The Spy Next Door. Но только недавно проектом занялись серьезно — начались съёмки, прошел кастинг на основные роли и группу пополнили Джордж Лопез, Эмбер Валлетта, Билли Рэй Сайрус и Кэтрин Бокер. Конечно, когда в вакансию режиссёра занял человек, чьим наивысшим достижением в кино стали комедии «Бетховен» и «Флинтстоуны», в этом есть определённый риск для продюсеров и торопиться никто не хочет. Да и авторы сценария Джеймс Грир и Джонатан Бернштейн пока что отличились только романтической комедией «Поцелуй на удачу». Так что по всей видимости, Джеки Чану действительно пришлась по душе сама история. В The Spy Next Door Джеки сыграет человека, который соглашается присмотреть за соседскими детишками. И как частенько бывает, безобидное занятие оборачивается настоящее кошмаром — один из подопечных «китайского няня» случайно вводит в компьютер некий секретный код, чем навлекает на голову героя массу неприятностей. Джордж Лопез и музыкант Билли Рэй Сайрус сыграют агентов ЦРУ, причём один из них может оказаться не тем, за кого себя выдаёт. Бывшей модели Эмбер Валлетта досталась роль матери детей, а Кэтрин Бокер станет русской шпионкой, куда уж без них. Съёмки фильма уже начались в Альбукерке, штат Нью Мехико. Недавно на пару лет Джеки оставил Голливуд, занявшись китайскими проектами, но в прошлом году вернулся в комедийном боевике «Час пик 3», а в этом на него можно было посмотреть в совместной приключенческой картине «Запретное царство».