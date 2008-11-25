Лепса выписали из больницы

46-летнего шансонье Григория Лепса накануне выписали из больницы. Лечение тяжелого недуга известный исполнитель продолжит дома. Напомним, в больницу известный исполнитель Григорий Лепс попал вечером 9 ноября. Певец потерял сознание перед концертом в подмосковном Дмитрове. 46-летний исполнитель находился в тяжелом состоянии. У него резко открылась язва желудка, и началось внутреннее кровотечение. Медики даже хотели прооперировать известного исполнителя, но потом решили все-таки обойтись без хирургического вмешательства. Но даже несмотря на всю серьезность ситуации, певец рвался домой. - Его перевели на амбулаторное лечение, - подтвердила LIFE.RU пиар-директор артиста Майя Серикова. - Медики разработали для Григория Викторовича специальный курс, рассчитанный на домашнее лечение. К счастью, ему уже намного лучше. Надеемся, что скоро он сможет выйти на сцену. Лечащие врачи неоднократно пытались уговорить 46-летнего исполнителя продолжить лечение и не рисковать своим здоровьем, но тот настаивает на своем. - При таком заболевании госпитализация как минимум должна составлять 21 день, - говорит хирург Боткинской больницы. - Причем, лечение должно вестись под строгим наблюдением специалистов. Но последнее слово всегда за самим пациентом, заставить его остаться в больнице мы не можем. По словам пиар-директора артиста Майи Сериковой в ближайшие дни Григорий Лепс собирается выйти на сцену. Первый, после болезни, сольный концерт певца запланирован на 1 декабря. - Возможно, в связи с болезнью гастрольный график придется пересмотреть, - поделилась c life.ru Майя Серикова. - Не исключено, что придется его сделать менее насыщенным. Все-таки человеку надо время, что восстановить организм.