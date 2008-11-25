Собчак выставила себя на посмешище

Ксения Собчак привыкла с иронией относиться к окружающему миру и к самой себе. И если в программе "Последний герой" телеведущей создали образ агрессивной и воинственной дамы, то в реальной жизни Ксения все так же позволяет посмеяться над собой. На днях во время церемонии "Золотой граммофон" в Ледовом дворце Санкт-Петербурга Ксения Собчак на пару с коллегой Иваном Ургантом не раз заставила расхохотаться весь зал. Светская львица пускала в ход даже старые анекдоты о себе любимой. Когда вручать награду Насте Каменских и Потапу вышел знаменитый Александр Друзь, ведущие принялись осыпать "знатока" комплиментами. "Я чувствую себя просто бронзовым конем!" - немного смутился Друзь. "Ну и что? Я часто чувствую себя лошадью!" - сообщила Ксения Собчак. "Ну и как вы с Александром Друзем будете разбираться?" - поинтересовался Ургант. "Да как обычно: Ксения - лошадь, я наездник!" - высказался Друзь, после чего зал буквально лег от смеха. Конечно, на этом запас шуток ведущих не иссяк, но когда свою награду вышел получать Николай Басков, не до смеха было уже самой Ксении. "Киркорова-то сегодня нет, ему ничего не вручают, и я могу вместо него побыть королем!" - ехидствовал Басков. Спев один из своих хитов и собрав по залу букеты от поклонниц, один из них он вручил Ксении Собчак. Подарок он сопроводил глубоким и страстным поцелуем. Опрокинутая на спину Собчак от неожиданности не успела даже возмутиться. "Ну, Николай… - выдохнула она, - теперь я умываться не буду! И после такого поцелуя с другими целоваться тоже!" Поразить публику в тот вечер удалось не только Баскову. Певица Лолита, как всегда, отличилась, явившись на сцену в обтягивающем трико. А если говорить о главном, то есть, о наградах, то призы достались весьма разноплановым артистам. Как пишет "КП-Санкт-Петербург", граммофончики получил интересный состав артистов: от Баскова до мало кому известной девчачьей группы "Лава", от Насти Каменских до опять же новичка Александра Яковлева. Конечно, с пустыми руками не ушли и София Ротару, "ВИА Гра", Стас Пьеха, Валерий Меладзе, Лолита, группы "Челси", "Бандэрос".